"Питання вирішене". Кулеба упевнений, що США і Євросоюз дадуть гроші Україні

Міністр закордонних справ України розказав, що відбувається з міжнародною фінансовою допомогою на 2024 рік

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба упевнений, що Сполучені Штати Америки і Євросоюз затвердять допомогу Україні. Про це він сказав у четвер на форумі NV.

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Першими це можуть зробити США, вважає міністр. "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення", – сказав він.

Кулеба додав: за його інформацією, обидві палати підтримують допомогу Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), а "єдине питання – це кордон".

"Вони будуть вести перемовини й завтра, й наступного тижня. Попри те що всі на канікулах, спілкування відбуватиметься, і прогрес у цих переговорах є", – зазначив він.

Так само Кулеба впевнений в отриманні нової чотирирічної програми допомоги від Євросоюзу.

Він вважає, що її не затвердили на саміті 14-15 грудня тільки тому, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан "не міг дати так багато щастя" Україні після рішення про початок переговорів щодо вступу в Євросоюз.

"Тому він повернувся про питання грошей і сказав, що йому потрібно більше часу. Питання грошей не є заветованим Орбаном. Дискусія щодо грошей продовжена на місяць, щоб уникнути вето Віктора Орбана. Якщо це вдасться зробити, ми отримаємо пакет від 27 держав. Якщо цього не вдасться зробити, ми все одно отримаємо пакет, але від 26 держав. Тому питання щодо грошей вирішене, і дата наступного саміту визначена", – сказав Кулеба.

Міністр фінансів Сергій Марченко теж упевнений в отриманні західної допомоги у 2024 році, але попередив, що через затримку перші два місяці будуть непростими.

Він також сказав, що ситуація у 2025 році виглядає складнішою, ніж у 2024-му.

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