"Вопрос решенный". Кулеба уверен, что США и Евросоюз дадут деньги Украине

Министр иностранных дел Украины рассказал, что происходит с международной финансовой помощью на 2024 год

Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз утвердят помощь Украине. Об этом он сказал в четверг на форуме NV.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Первыми это могут сделать США, считает министр. "8 января возвращается после каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение", — сказал он.

Кулеба добавил: по его информации, обе палаты поддерживают помощь Украине (а также Израилю и Тайваню), а "единственный вопрос – это граница".

"Они будут вести переговоры и завтра, и на следующей неделе. Несмотря на то что все на каникулах, общение будет происходить, и прогресс в этих переговорах есть", — отметил он.

Также Кулеба уверен в получении новой четырехлетней программы помощи от Евросоюза.

Он считает, что ее не утвердили на саммите 14-15 декабря только потому, что премьер Венгрии Виктор Орбан "не мог дать так много счастья" Украине после решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз.

"Поэтому он вернулся к вопросу денег и сказал, что ему нужно больше времени. Вопрос денег не заветирован Орбаном. Дискуссия по поводу денег продлена на месяц, чтобы избежать вето Виктора Орбана. Если это удастся сделать, мы получим пакет от 27 государств. Если этого не удастся сделать, мы все равно получим пакет, но от 26 государств. Поэтому вопрос относительно денег решен, и дата следующего саммита определена", — сказал Кулеба.

Министр финансов Сергей Марченко тоже уверен в получении западной помощи в 2024 году, но предупредил, что из-за задержки первые два месяца будут непростыми.

Он также сказал, что ситуация в 2025 году выглядит более сложной, чем в 2024-м.

Читайте также: Глава Банка Финляндии указал на свободные деньги для Украины: это стабфонд с 80 млрд евро