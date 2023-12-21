Глава Банка Финляндии указал на свободные деньги для Украины: это стабфонд с 80 млрд евро
Европейский стабилизационный механизм ESM мог бы стать запасным вариантом для финансирования Украины, если Венгрия не позволит выделить деньги из общего бюджета Евросоюза. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Центрального банка Финляндии Олли Рен.
"У нас нет срочной потребности в ESM на финансовых рынках, зато она есть в Украине – глубокая экзистенциальная потребность. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", – сказал Рен, который сейчас баллотируется в президенты Финляндии.
Он добавил, что обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии.
"Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 государств – членов ЕС должны быстро собраться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", — сказал Рен.
Bloomberg пишет, что на переговорах в Брюсселе и Берлине (Германия – крупнейший донор ESM) уже обсуждалось использование этого механизма в интересах Украины, но в контексте ее восстановления.
Рен также считает, что "реалистичная и надежная долгосрочная стратегия для ЕС" должна предусматривать использование замороженных активов российского Центрального банка в 260 млрд евро.
- 15 декабря саммит Евросоюза принял принципиальное решение о создании специального инструмента для финансирования Украины в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы, но из-за вето Венгрии европейские лидеры не смогли договориться о механизме его наполнения.
- После этого президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Евросоюза, на котором должны еще раз рассмотреть выделение денег для Украины, состоится 1 февраля.