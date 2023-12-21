Глава Банка Финляндии указал на свободные деньги для Украины: это стабфонд с 80 млрд евро

Бывший еврокомиссар Олли Рен предлагает открыть ради Украины фонд ESM, который сейчас не используется

Олли Рен (Фото: Банк Финляндии)

Европейский стабилизационный механизм ESM мог бы стать запасным вариантом для финансирования Украины, если Венгрия не позволит выделить деньги из общего бюджета Евросоюза. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Центрального банка Финляндии Олли Рен.

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ESM был создан под руководством Рена в 2012 году , когда он был еврокомиссаром экономики и финансов, для предоставления кредитов проблемным в то время странам еврозоны – Кипру , Греции, Испании. Собственный капитал ESM составляет 80 млрд евро, но кроме "живых" денег у него есть гарантии стран еврозоны еще на 620 млрд.

"У нас нет срочной потребности в ESM на финансовых рынках, зато она есть в Украине – глубокая экзистенциальная потребность. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", – сказал Рен, который сейчас баллотируется в президенты Финляндии.

Он добавил, что обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии.

"Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 государств – членов ЕС должны быстро собраться и подготовить "план Б" без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", — сказал Рен.

Bloomberg пишет, что на переговорах в Брюсселе и Берлине (Германия – крупнейший донор ESM) уже обсуждалось использование этого механизма в интересах Украины, но в контексте ее восстановления.

Рен также считает, что "реалистичная и надежная долгосрочная стратегия для ЕС" должна предусматривать использование замороженных активов российского Центрального банка в 260 млрд евро.