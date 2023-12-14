Курси долара та євро виросли. Курси валют у банках
У четвер, 14 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 3 коп. і склав 37,1 грн. Курс продажу не змінився – 37,7 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,44 грн, максимальний – 37,9 грн.
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Середній курс купівлі євро виріс на 16 коп. і складає 40,03 грн. Курс продажу збільшився на 21 коп. — до 41,04 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, а максимальний – 42 грн.
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