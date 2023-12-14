Курсы доллара и евро выросли. Курсы валют в банках

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В четверг, 14 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составил 37,1 грн. Курс продажи не изменился – 37,7 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,44 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 16 коп. и составляет 40,03 грн. Курс продаж увеличился на 21 коп. — до 41,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, а максимальный – 42 грн.

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