Курси валют у банках. Гривня дешевшає відносно євро

У понеділок, 17 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, знизився на 1 коп. і становить 36,65 грн. Курс продажу майже не змінився — 37,40 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,70 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 5 коп. і становить 40,86 грн. Середній курс продажу підвищився на 7 коп. — до 41,94 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,00 грн, максимальний – 41,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,60 грн, максимальний – 42,15 грн.