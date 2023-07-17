Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України у боротьбі з Росією

Міністри фінансів країн G7 підтвердили свою незаперечну підтримку України в умовах російського вторгнення. Про це заявив міністр фінансів Японії Судзукі Шунічі після проведення зустрічі країн "Великої сімки" перед фінансовими зборами G20, які відбулися у місті Гандінагар, Індія, інформує Kyodo.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також брав участь у цьому зібранні віртуально.

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"Ми ще раз підтвердили, що ми не будемо коливатися в підтримці України", — сказав Судзукі.

Міністри фінансів країн G7 обговорили координовану відповідь на дії Росії, зокрема, збільшення економічних санкцій проти країни-агресора. Також були порушені питання глобальних податкових реформ, спрямованих на транснаціональні корпорації, що є одним з пріоритетів зустрічі G20.

Перед зустріччю міністрів фінансів країн G20, яка відбулася у понеділок та вівторок, представники G7 висловили вимогу досягти мети проведення податкових реформ до 2025 року та закликали транснаціональні компанії зробити свій справедливий внесок.

Окрім Японії, яка цього року головує, у G7 також беруть участь Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Сполучені Штати.

В останній день саміту НАТО країни "Великої сімки" (G7) ухвалили декларацію щодо підтримки України, до якої увійшли гарантії безпеки. Глава Офісу президента заявив, що отримані Україною гарантії безпеки – не новий Будапештський меморандум.

LIGA.net писала, що означають для України гарантії безпеки від країн G7.

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