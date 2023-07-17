RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України у боротьбі з Росією

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 09:55
Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України у боротьбі з Росією - Фото
Велика сімка (Фото - Depositphotos)

Міністри фінансів країн G7 підтвердили свою незаперечну підтримку України в умовах російського вторгнення. Про це заявив міністр фінансів Японії Судзукі Шунічі після проведення зустрічі країн "Великої сімки" перед фінансовими зборами G20, які відбулися у місті Гандінагар, Індія, інформує Kyodo.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також брав участь у цьому зібранні віртуально.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Ми ще раз підтвердили, що ми не будемо коливатися в підтримці України", — сказав Судзукі.

Міністри фінансів країн G7 обговорили координовану відповідь на дії Росії, зокрема, збільшення економічних санкцій проти країни-агресора. Також були порушені питання глобальних податкових реформ, спрямованих на транснаціональні корпорації, що є одним з пріоритетів зустрічі G20.

Перед зустріччю міністрів фінансів країн G20, яка відбулася у понеділок та вівторок, представники G7 висловили вимогу досягти мети проведення податкових реформ до 2025 року та закликали транснаціональні компанії зробити свій справедливий внесок.

Окрім Японії, яка цього року головує, у G7 також беруть участь Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Сполучені Штати.

LIGA.net писала, що означають для України гарантії безпеки від країн G7.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Наталія Софієнко
G7велика сімкапідтримка україни
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 