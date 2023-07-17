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Министры финансов стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины в борьбе с Россией

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 09:55
Министры финансов стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины в борьбе с Россией - Фото
Большая семерка (Фото - Depositphotos)

Министры финансов стран G7 подтвердили свою неоспоримую поддержку Украины в условиях российского вторжения. Об этом заявил министр финансов Японии Судзуки Шуничи после проведения встречи стран "Большой семерки" перед состоявшимся в городе Гандинагар, Индия финансовым собранием G20, информирует Kyodo.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также принимал участие в этом собрании виртуально.

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"Мы еще раз подтвердили, что мы не будем колебаться в поддержке Украины", – сказал Судзуки.

Министры финансов стран G7 обсудили координированный ответ на действия России, в частности увеличение экономических санкций против страны-агрессора. Также были подняты вопросы глобальных налоговых реформ, направленных на транснациональные корпорации, являющиеся одним из приоритетов встречи G20.

Перед встречей министров финансов стран G20, состоявшейся в понедельник и вторник, представители G7 потребовали достичь цели проведения налоговых реформ к 2025 году и призвали транснациональные компании внести свой справедливый вклад.

Кроме Японии, председательствующей в этом году, в G7 также принимают участие Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Соединенные Штаты.

LIGA.net писала, что означает для Украины гарантии безопасности от стран G7.

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Наталия Софиенко
g7большая семеркаподдержка Украины
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