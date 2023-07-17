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В Україні створять окремий від влади механізм контролю витрат на відновлення

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 10:39
В Україні створять окремий від влади механізм контролю витрат на відновлення - Фото
Фото: depositphotos.com

Європейський союз профінансує розробку та роботу онлайн-порталу Big Recovery Portal для контролю витрат на відновлення України. Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

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Його розробкою займатиметься громадська організація "Технології прогресу" (керівник – колишній гендиректор ДП "Прозорро" Василь Задворний, засновники – юрист Гнат Забродський і депутат Київради Максим Нефьодов).

За аналітичну складову відповідатимуть Центр економічної стратегії (директор – Гліб Вишлінський) та Інститут економічних і політичних досліджень (голова правління – Ігор Бураковський).

Мета проєкту — побудувати систему незалежного від уряду моніторингу витрат бюджетних та донорських коштів.

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Big Recovery Portal матиме відкриту базу проєктів відновлення. Він дозволить моніторити витрати за проєктами, аналізувати їхню пріоритетність та доцільність, залучати активістів та громадські організації до моніторингу конкретних проєктів.

Портал буде взаємодіяти з цифровою екосистемою відновлення DREAM, над якою працює Міністерство інфраструктури. Його також інтегрують з системою закупівель Prozzoro, базою даних зруйнованих обʼєктів damaged.in.ua та іншими джерелами відкритих даних.

Андрій Водяний
євросоюзвідновлення україни
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