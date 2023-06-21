Банк Євросоюзу виділить 840 млн євро на відновлення України до кінця року: меморандум

Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хоєр на полях Ukraine Recovery Conference 2023 у Лондоні.

"Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо. Ми цінуємо підтримку, яку Банк уже надав українцям", – заявив Кубраков.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 млрд євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби держбюджету та підтримку української економіки.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 млрд євро.

Передбачені меморандумом 840 млн євро будуть спрямовані зокрема на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:

→ муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

→ громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

→ інфраструктури водопостачання та водовідведення;

→ транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, документ передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund і кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги Україні на суму близько 100 млн євро.