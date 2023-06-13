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ЄС надасть додатково 100 млн євро пільгових кредитів на відновлення України

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 13:02
ЄС надасть додатково 100 млн євро пільгових кредитів на відновлення України - Фото
Фото: depositphotos.com

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) отримав гарантію Євросоюзу під кредитну лінію у 100 млн євро для України. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Гроші витратять на фінансування проєктів швидкого відновлення, наприклад, ремонт муніципальної чи енергетичної інфраструктури.

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Гарантія ЄС є одним з елементів Ініціативи ЄС для України (EU4U), яку ЄІБ схвалив у березні 2023 року.

"На додаток до нашого 1 млрд євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ надати Україні додаткові 100 млн євро на дуже вигідних умовах. Ми сповнені рішучості повернути до життя всі громади в Україні, які постраждали від російської агресії", – прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна може скористатися новою кредитною лінією ЄІБ, щойно вважатиме за потрібне.

Загалом Євросоюз виділив ЄІБ 2,4 млрд євро фінансування для України.

Рада директорів ЄІБ схвалила 29 березня 2023 року новий пакет підтримки для України – Ініціатива ЄС для України (EU4U), – який передбачає, зокрема, створення трастового фонду "Фонд EU4Ukraine", що забезпечить механізм взаємодії між ЄІБ та донорами. Це дозволить ЄІБ надавати Україні нові кредити та інші відповідні продукти, зокрема, часткові портфельні гарантії для українських банків.

Гарантія ЄС, що дозволяє ЄІБ надати Україні додаткові 100 млн євро, доповнюватиме Фонд EU4Ukraine.

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Роман Бриль
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