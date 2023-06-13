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ЕС предоставит дополнительно 100 млн евро льготных кредитов на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 13:02
ЕС предоставит дополнительно 100 млн евро льготных кредитов на восстановление Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) получил гарантию Евросоюза под кредитную линию в 100 млн евро для Украины. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. 

Деньги потратят на финансирование проектов быстрого восстановления, например, на ремонт муниципальной или энергетической инфраструктуры. 

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Гарантия ЕС является одним из элементов Инициативы ЕС для Украины (EU4U), которую ЕИБ одобрил в марте 2023 года.  

"В дополнение к нашему 1 млрд евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ предоставить Украине дополнительные 100 млн евро на очень выгодных условиях. Мы полны решимости вернуть к жизни все общины в Украине, пострадавшие от российской агрессии", – прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

Украина может воспользоваться новой кредитной линией ЕИБ, как только посчитает нужным. 

В целом Евросоюз выделил ЕИБ 2,4 млрд евро финансирования для Украины. 

Совет директоров ЕИБ одобрил 29 марта 2023 года новый пакет поддержки для Украины – Инициатива ЕС для Украины (EU4U), – предусматривающий, среди прочего, создание трастового фонда "Фонд EU4Ukraine", который обеспечит механизм взаимодействия между ЕИБ и донорами. Это позволит ЕИБ предоставлять Украине новые кредиты и другие соответствующие продукты, в частности частичные портфельные гарантии для украинских банков. 

Гарантия ЕС, позволяющая ЕИБ предоставить Украине дополнительные 100 млн евро, будет дополнять Фонд EU4Ukraine. 

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Роман Брыль
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