ЕС предоставит дополнительно 100 млн евро льготных кредитов на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) получил гарантию Евросоюза под кредитную линию в 100 млн евро для Украины. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Деньги потратят на финансирование проектов быстрого восстановления, например, на ремонт муниципальной или энергетической инфраструктуры.

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Гарантия ЕС является одним из элементов Инициативы ЕС для Украины (EU4U), которую ЕИБ одобрил в марте 2023 года.

"В дополнение к нашему 1 млрд евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ предоставить Украине дополнительные 100 млн евро на очень выгодных условиях. Мы полны решимости вернуть к жизни все общины в Украине, пострадавшие от российской агрессии", – прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина может воспользоваться новой кредитной линией ЕИБ, как только посчитает нужным.

В целом Евросоюз выделил ЕИБ 2,4 млрд евро финансирования для Украины.

Совет директоров ЕИБ одобрил 29 марта 2023 года новый пакет поддержки для Украины – Инициатива ЕС для Украины (EU4U), – предусматривающий, среди прочего, создание трастового фонда "Фонд EU4Ukraine", который обеспечит механизм взаимодействия между ЕИБ и донорами. Это позволит ЕИБ предоставлять Украине новые кредиты и другие соответствующие продукты, в частности частичные портфельные гарантии для украинских банков.

Гарантия ЕС, позволяющая ЕИБ предоставить Украине дополнительные 100 млн евро, будет дополнять Фонд EU4Ukraine.

23 мая 2023 года Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро.

2 июня Евросоюз подписал соглашение о выделении Украине 50 млн евро на временные мосты.

2 июня Банк Европейского Союза дал Укрзалізниці деньги на неотложные потребности.



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