UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"И будет больше". Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 13:53
Фото: Twitter / vonderleyen

Европейский Союз во вторник, 23 мая, объявил о выплате Украине четвертого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Сегодня комиссия совершила четвертый платеж в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи Украине", – говорится в сообщении.

Эти деньги предназначены для выплаты зарплат и пенсий в Украине, а также предоставления основных государственных услуг – работы больниц, школ, жилья для переселенцев. Их также можно использовать на другие гражданские цели, такие как восстановление поврежденной в результате войны критической инфраструктуры.

Еврокомиссия отмечает, что следующий транш Украина получит в июне.

"С начала этого года мы выплатили 7,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это финансирование вносит значительный вклад в покрытие неотложных финансовых потребностей Украины. И будет больше", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже десятый транш макрофинансовой помощи:

→ март 2022 г. – 600 млн евро
→ май 2022 г. – 600 млн евро
→ август 2022 г. – 1 млрд евро
→ октябрь 2022 г. – 2 млрд евро
→ ноябрь 2022 г. – 2,5 млрд евро
→ декабрь 2022 г. – 500 млн евро
→ январь 2023 г. – 3 млрд евро
→ март 2023 г. – 1,5 млрд евро
→ апрель 2023 г. – 1,5 млрд евро

  • 6 декабря страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее выделение Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
  • В мае страны Большой семерки (G7) увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год. Если в декабре они составляли $32 млрд, в феврале – $39 млрд, то сейчас – уже $ 44 млрд.
Андрей Водяный
евросоюзурсула фон дер ляйеневрокомиссияфинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 