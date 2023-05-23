"И будет больше". Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро

Европейский Союз во вторник, 23 мая, объявил о выплате Украине четвертого в 2023 году транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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"Сегодня комиссия совершила четвертый платеж в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи Украине", – говорится в сообщении.



Эти деньги предназначены для выплаты зарплат и пенсий в Украине, а также предоставления основных государственных услуг – работы больниц, школ, жилья для переселенцев. Их также можно использовать на другие гражданские цели, такие как восстановление поврежденной в результате войны критической инфраструктуры.

Еврокомиссия отмечает, что следующий транш Украина получит в июне.

"С начала этого года мы выплатили 7,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это финансирование вносит значительный вклад в покрытие неотложных финансовых потребностей Украины. И будет больше", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже десятый транш макрофинансовой помощи:

→ март 2022 г. – 600 млн евро

→ май 2022 г. – 600 млн евро

→ август 2022 г. – 1 млрд евро

→ октябрь 2022 г. – 2 млрд евро

→ ноябрь 2022 г. – 2,5 млрд евро

→ декабрь 2022 г. – 500 млн евро

→ январь 2023 г. – 3 млрд евро

→ март 2023 г. – 1,5 млрд евро

→ апрель 2023 г. – 1,5 млрд евро