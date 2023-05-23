RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"І буде більше". Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 13:53
Фото: Twitter / vonderleyen

Європейський Союз у вівторок, 23 травня, оголосив про виплату Україні четвертого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Сьогодні комісія здійснила четвертий платіж у розмірі 1,5 млрд євро в рамках пакета макрофінансової допомоги Україні", – йдеться в повідомленні.

Ці гроші призначені для виплати зарплат та пенсій в Україні, а також на надання основних державних послуг – роботи лікарень, шкіл, житла для переселенців. Їх також можна використати на інші цивільні цілі, такі як відновлення пошкодженої внаслідок війни критичної інфраструктури.

Єврокомісія вказує, що наступний транш Україна отримає в червні.

"З початку цього року ми виплатили 7,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це фінансування робить значний внесок у покриття нагальних фінансових потреб України. І буде більше", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це уже десятий транш макрофінансової допомоги:

→ березень 2022 р. – 600 млн євро
→ травень 2022 р. – 600 млн євро
→ серпень 2022 р. – 1 млрд євро
→ жовтень 2022 р. – 2 млрд євро
→ листопад 2022 р. – 2,5 млрд євро
→ грудень 2022 р. – 500 млн євро
→ січень 2023 р. – 3 млрд євро
→ березень 2023 р. – 1,5 млрд євро
→ квітень 2023 р. – 1,5 млрд євро

  • 6 грудня країни ЄС затвердили пакетну угоду, яка передбачає надання Україні 18 млрд євро на фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.
  • В травні країни Великої сімки (G7) збільшили свої зобов'язання з фінансової підтримки України на 2023 рік. Якщо у грудні вони становили $32 млрд, у лютому – $39 млрд, то зараз – уже $44 млрд.
Андрій Водяний
євросоюзєврокомісіяУрсула фон дер Ляєнфінансова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 