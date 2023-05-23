"І буде більше". Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро
Європейський Союз у вівторок, 23 травня, оголосив про виплату Україні четвертого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
"Сьогодні комісія здійснила четвертий платіж у розмірі 1,5 млрд євро в рамках пакета макрофінансової допомоги Україні", – йдеться в повідомленні.
Ці гроші призначені для виплати зарплат та пенсій в Україні, а також на надання основних державних послуг – роботи лікарень, шкіл, житла для переселенців. Їх також можна використати на інші цивільні цілі, такі як відновлення пошкодженої внаслідок війни критичної інфраструктури.
Єврокомісія вказує, що наступний транш Україна отримає в червні.
"З початку цього року ми виплатили 7,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це фінансування робить значний внесок у покриття нагальних фінансових потреб України. І буде більше", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.
З початку повномасштабної війни це уже десятий транш макрофінансової допомоги:
→ березень 2022 р. – 600 млн євро
→ травень 2022 р. – 600 млн євро
→ серпень 2022 р. – 1 млрд євро
→ жовтень 2022 р. – 2 млрд євро
→ листопад 2022 р. – 2,5 млрд євро
→ грудень 2022 р. – 500 млн євро
→ січень 2023 р. – 3 млрд євро
→ березень 2023 р. – 1,5 млрд євро
→ квітень 2023 р. – 1,5 млрд євро
- 6 грудня країни ЄС затвердили пакетну угоду, яка передбачає надання Україні 18 млрд євро на фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.
- В травні країни Великої сімки (G7) збільшили свої зобов'язання з фінансової підтримки України на 2023 рік. Якщо у грудні вони становили $32 млрд, у лютому – $39 млрд, то зараз – уже $44 млрд.
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