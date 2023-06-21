Банк Евросоюза выделит 840 млн евро на восстановление Украины до конца года: меморандум
Меморандум подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на полях Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне.
"Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д. Мы ценим поддержку, которую Банк уже предоставил украинцам", – заявил Кубраков.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 млрд евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды госбюджета и поддержку украинской экономики.
Предусмотренные меморандумом 840 млн евро будут направлены, в частности, на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
→ муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);
→ общественных зданий с учетом энергоэффективности;
→ инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
→ транспортных сетей и общественного транспорта.
Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.
Кроме этого, документ предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по использованию специального трастового фонда от ЕИБ EU for Ukraine Fund и кредитованию проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).
Также Министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи Украине на сумму около 100 млн евро.
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