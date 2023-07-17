В Украине создадут отдельный от власти механизм контроля расходов на восстановление
Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
За аналитическую составляющую будут отвечать Центр экономической стратегии (директор – Глеб Вышлинский) и Институт экономических и политических исследований (глава правления – Игорь Бураковский).
Цель проекта – построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.
Big Recovery Portal будет иметь открытую базу проектов восстановления. Он позволит мониторить затраты на проекты, анализировать их приоритетность и целесообразность, привлекать активистов и общественные организации к мониторингу конкретных проектов.
Портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство инфраструктуры. Его также интегрируют с системой закупок Prozzoro, базой данных разрушенных объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных.
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- Европейская комиссия готовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.
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