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В Украине создадут отдельный от власти механизм контроля расходов на восстановление

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 10:39
В Украине создадут отдельный от власти механизм контроля расходов на восстановление - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

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Его разработкой будет заниматься общественная организация "Технологии прогресса" (руководитель – бывший гендиректор ГП "Прозорро" Василий Задворный, учредители – юрист Гнат Забродский и депутат Киевсовета Максим Нефьодов).

За аналитическую составляющую будут отвечать Центр экономической стратегии (директор – Глеб Вышлинский) и Институт экономических и политических исследований (глава правления – Игорь Бураковский).

Цель проекта – построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.

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Big Recovery Portal будет иметь открытую базу проектов восстановления. Он позволит мониторить затраты на проекты, анализировать их приоритетность и целесообразность, привлекать активистов и общественные организации к мониторингу конкретных проектов.

Портал будет взаимодействовать с цифровой экосистемой восстановления DREAM, над которой работает Министерство инфраструктуры. Его также интегрируют с системой закупок Prozzoro, базой данных разрушенных объектов damaged.in.ua и другими источниками открытых данных.

Андрей Водяный
евросоюзвосстановление украины
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