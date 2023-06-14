Большинство украинцев назвали коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос

Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как восстанавливать Украину", проведенного агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке USAID.

63% граждан и 73% предпринимателей опасаются отсутствия контроля и, как следствие, хищения государственных средств.

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Чтобы нейтрализовать коррупцию, нужно обеспечить механизмы контроля – так считают 33% населения и 44% представителей бизнеса. Также украинцы выступают за усиление уголовной ответственности за коррупцию — 24% и 18% соответственно.

Население в целом имеет достаточно размытые представления, какие институты должны отвечать за восстановление. Относительное большинство опрошенных (от 42% до 46%) ответственными за поиск финансирования называют бизнес-структуры — как национальные, так и международные. На втором месте — органы власти, в частности, президент и международные донорские организации.

Контролировать расходы должны почти все институты: от власти всех уровней до гражданских активистов и органов правопорядка. Впрочем, при уточнении основную ответственность за контроль люди возлагают на независимых аудиторов и президента.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое было создано только в этом году, будет эффективным по мнению 65% населения. Ожидания эффективности среди бизнеса значительно меньше и составляют 49%.

"Бизнес, как и население Украины, опасается коррупции и возвращения неблагополучных практик. При этом бизнес в целом меньше доверяет властям и больше рассчитывает на себя. Результаты исследования подчеркивают критическую значимость прозрачного доступа к информации, всестороннюю коммуникацию, объяснение планов и того, как граждане могут повлиять на те или иные этапы восстановления", — комментирует результаты опроса заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine Анастасия Мазурок.

Население и бизнес разделяют позицию, что восстановление Украины будет продолжаться до 10 лет и больше — такое мнение высказали 60% бизнеса и населения.

Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). Безработицу считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего, существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы.

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