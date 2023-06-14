UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Большинство украинцев назвали коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 12:00
Большинство украинцев назвали коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как восстанавливать Украину", проведенного агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке USAID.   

63% граждан и 73% предпринимателей опасаются отсутствия контроля и, как следствие, хищения государственных средств.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Чтобы нейтрализовать коррупцию, нужно обеспечить механизмы контроля – так считают 33% населения и 44% представителей бизнеса. Также украинцы выступают за усиление уголовной ответственности за коррупцию — 24% и 18% соответственно. 

Население в целом имеет достаточно размытые представления, какие институты должны отвечать за восстановление. Относительное большинство опрошенных (от 42% до 46%) ответственными за поиск финансирования называют бизнес-структуры — как национальные, так и международные. На втором месте — органы власти, в частности, президент и международные донорские организации. 

Контролировать расходы должны почти все институты: от власти всех уровней до гражданских активистов и органов правопорядка. Впрочем, при уточнении основную ответственность за контроль люди возлагают на независимых аудиторов и президента. 

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое было создано только в этом году, будет эффективным по мнению 65% населения. Ожидания эффективности среди бизнеса значительно меньше и составляют 49%. 

"Бизнес, как и население Украины, опасается коррупции и возвращения неблагополучных практик. При этом бизнес в целом меньше доверяет властям и больше рассчитывает на себя. Результаты исследования подчеркивают критическую значимость прозрачного доступа к информации, всестороннюю коммуникацию, объяснение планов и того, как граждане могут повлиять на те или иные этапы восстановления", — комментирует результаты опроса заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine Анастасия Мазурок. 

Население и бизнес разделяют позицию, что восстановление Украины будет продолжаться до 10 лет и больше — такое мнение высказали 60% бизнеса и населения. 

Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). Безработицу считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего, существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы. 

Роман Брыль
коррупцияопрос бизнесавосстановление украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 