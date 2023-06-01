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Коррупция впервые с начала войны вернулась в число главных рисков для финсектора

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 14:55
Коррупция впервые с начала войны вернулась в число главных рисков для финсектора - Фото
Фото: depositphotos.com

Руководители банков и небанковских финансовых компаний считают коррупцию основным риском для сектора, не считая войны. Об этом свидетельствует опрос о системных рисках, который проводит Национальный банк.

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Война с Россией остается на первом месте в списке рисков для финансового сектора, но остальные позиции претерпели существенных изменений за последние полгода.

На второе место вернулся фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. До сих пор с начала полномасштабной войны этот риск едва попадал в первую десятку.

В пятерку ключевых попали риски мошенничества и киберугроз, риски уровня экономической активности, а также стоимости активов и качества залога.

Значительно подскочили риски политической и социальной ситуации в Украине.

С другой стороны, факторы уровня инфляции, обменного курса сместились с лидеров к концу двадцатки наибольших рисков.

Опрос о системных рисках финансового сектора изучает восприятие крупнейшими банками и небанковскими финансовыми учреждениями текущих и потенциальных рисков для финансового сектора и проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают оценку топ-менеджерами финучреждений состояния финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и ожидания на следующие полгода.

Опрос проводился с 11 по 24 мая 2023 года с участием руководителей 22 банков, десяти страховщиков и трех инвестиционных компаний.

Андрей Водяный
коррупцияфинансовый секторНБУбанкиопросбизнес-климат
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