Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
Керівники банків та небанківських фінансових компаній вважають корупцію головним ризиком для сектору, не рахуючи війни. Про це свідчить опитування стосовно системних ризиків, яке проводить Національний банк.
Війна з Росією залишається на першому місці у списку ризиків для фінансового сектору, але решта позицій зазнала суттєвих змін за останні пів року.
На друге місце повернувся фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи. Досі з початку повномасштабної війни цей ризик ледве потрапляв до першої десятки.
До п'ятірки ключових потрапили ризики шахрайства та кіберзагроз, ризики рівня економічної активності, а також вартості активів та якості застави.
Значно підскочили ризики політичної та соціальної ситуації в Україні.
З іншої сторони, фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.
Опитування щодо системних ризиків фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних та потенційних ризиків для фінансового сектору і проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінустанов стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.
Опитування проводилось з 11 до 24 травня 2023 року за участю керівників 22 банків, десяти страховиків та трьох інвестиційних компаній.
- Українці вважають, що війна не привід не оприлюднювати факти корупції у владі.
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