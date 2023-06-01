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Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 14:55
Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору - Фото
Фото: depositphotos.com

Керівники банків та небанківських фінансових компаній вважають корупцію головним ризиком для сектору, не рахуючи війни. Про це свідчить опитування стосовно системних ризиків, яке проводить Національний банк.

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Війна з Росією залишається на першому місці у списку ризиків для фінансового сектору, але решта позицій зазнала суттєвих змін за останні пів року.

На друге місце повернувся фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи. Досі з початку повномасштабної війни цей ризик ледве потрапляв до першої десятки.

До п'ятірки ключових потрапили ризики шахрайства та кіберзагроз, ризики рівня економічної активності, а також вартості активів та якості застави.

Значно підскочили ризики політичної та соціальної ситуації в Україні.

З іншої сторони, фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.

Опитування щодо системних ризиків фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних та потенційних ризиків для фінансового сектору і проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінустанов стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.

Опитування проводилось з 11 до 24 травня 2023 року за участю керівників 22 банків, десяти страховиків та трьох інвестиційних компаній.

Андрій Водяний
корупціяопитуваннябанкиНБУбізнес-кліматфінансовий сектор
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