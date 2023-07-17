Курсы валют в банках. Гривня дешевеет по отношению к евро
17.07.2023, 11:00
Фото: Валентина Полищук / LIGA.net
В понедельник, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей снизился на 1 коп. и составляет 36,65 грн. Курс продажи почти не изменился – 37,40 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,70 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 40,86 грн. Средний курс продаж повысился на 7 коп. – до 41,94 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,00 грн, максимальный – 41,20 грн. Для продажи минимальный курс – 41,60 грн, максимальный – 42,15 грн.
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