На скільки подешевшав долар. Курси долара та євро в банках

Долар подешевшав на 11 копійок, євро – на 24

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 15 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 11 коп. і склав 38,41 грн. Курс продажу знизився на 14 коп. — до 38,92 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,85 грн, максимальний – 38,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,8 грн, максимальний – 39,1 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 23 коп. і складає 41,8 грн. Курс продажу опустився також на 23 коп. — до 42,6 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41 грн, максимальний – 42,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,45 грн, а максимальний – 43 грн.

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