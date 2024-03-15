На сколько подешевел доллар. Курсы доллара и евро в банках

Доллар подешевел на 11 копеек, евро – на 24

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В пятницу, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 11 коп. и составил 38,41 грн. Курс продаж снизился на 14 коп. — до 38,92 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,85 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – 38,8 грн, максимальный – 39,1 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 23 коп. и составляет 41,8 грн. Курс продаж опустился также на 23 коп. — до 42,6 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,45 грн, а максимальный – 43 грн.

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