Найбільші банки Європи вийшли на історичний рекорд прибутку у 2023 році
Фото: depositphotos.com

20 найбільших банків Європи за розміром активів отримали 103 млрд євро чистого прибутку у 2023 році й це є історичним рекордом. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої розрахунки.

Три чверті банків із двадцятки зафіксували індивідуальні історичні прибутки.

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Збільшення прибутків пов'язане зі зростанням процентних ставок.

Високий прибуток позитивно вплинув на вартість акцій найбільших банків – за рік вони подорожчали на 20%.

Цього року банкам вдасться зберегти динаміку нарощування прибутку, попри очікуване скорочення базових процентних ставок центробанками європейських країн, вважають в агентстві.

Комісійні доходи стануть основним драйвером зростання прибутку.

До розрахунків Bloomberg не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток минулого року зріс до $29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.

У 2022 році чистий прибуток найбільших європейських банків склав 78 млрд євро.

Найбільші банки Європи вийшли на історичний рекорд прибутку у 2023 році
Джерело: Bloomberg
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