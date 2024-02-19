Найбільші банки Європи вийшли на історичний рекорд прибутку у 2023 році
20 найбільших банків Європи за розміром активів отримали 103 млрд євро чистого прибутку у 2023 році й це є історичним рекордом. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої розрахунки.
Три чверті банків із двадцятки зафіксували індивідуальні історичні прибутки.
Збільшення прибутків пов'язане зі зростанням процентних ставок.
Високий прибуток позитивно вплинув на вартість акцій найбільших банків – за рік вони подорожчали на 20%.
Цього року банкам вдасться зберегти динаміку нарощування прибутку, попри очікуване скорочення базових процентних ставок центробанками європейських країн, вважають в агентстві.
Комісійні доходи стануть основним драйвером зростання прибутку.
До розрахунків Bloomberg не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток минулого року зріс до $29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.
У 2022 році чистий прибуток найбільших європейських банків склав 78 млрд євро.
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