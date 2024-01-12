"Навіть якби попросили стати королевою Пруссії". Глава ЄЦБ спростувала чутки про відставку

Крістін Лагард не збирається йти з посади, попри чутки про те, що їй пропонували увійти до складу нового уряду Франції

Крістін Лагард (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард спростувала чутки про те, що вона може достроково піти у відставку заради посади в уряді Франції.

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"Для мене було б великою честю знову служити Франції, але я перебуваю на посаді. Навіть якби мене попросили стати королевою Пруссії, я б зараз сказала "ні", – пожартувала Лагард в ефірі France 2 у четвер.

" Je serais très honorée de servir à nouveau la France, mais je suis en mission. "



@Lagarde, présidente de l’@ecb, explique pourquoi elle a refusé le poste de ministre des affaires étrangères du nouveau gouvernement Attal.#Levenement pic.twitter.com/gS5cmGA3qE — franceinfo (@franceinfo) January 11, 2024

Вона сказала, що не може піти з Європейського центробанку посеред боротьби з інфляцією.

Лагард припустила, що "найскладніше вже позаду", але інфляцію будуть вважати подоланою тільки тоді, коли вона почне опускатися до цільового рівня 2%.

"Думаю, що відсоткові ставки, якщо не буде якихось інших потрясінь чи несподіваних даних, не будуть збільшуватися. І якщо ми подолаємо інфляцію, якщо будемо впевнені, що вона справді буде на рівні 2%, тоді ставки почнуть опускатися", – сказала вона.