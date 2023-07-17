НБУ відсудив у Бахматюка 1,8 млрд грн

Печерський районний суд Києва постановив стягнути з ексвласника ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Суд ухвалив рішення 13 липня. Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості банку "Фінансова ініціатива" за одним із наданих раніше і неповернутих кредитів рефінансування.

Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 млрд грн, уточнили в НБУ.

За словами директора юридичного департаменту Національного банку Олександра Зими, крапку в цій справі ставити зарано. Однак у НБУ переконані, що у випадку оскарження рішення воно має всі підстави залишитися чинним.

ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклало з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн.

Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредиту та уклав з Нацбанком договір поруки.

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Оскільки банк і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості.

За час розгляду справи в суді коштом заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за договором рефінансування, заборгованість за кредитом погасили на суму близько 200 млн грн.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а ПАТ" Комерційний банк "Фінансова ініціатива" – 23 червня 2015 року.

Зараз Печерський районний суд розглядає ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за іншими кредитами рефінансування.

У травні 2023 року НАБУ та САП передали до суду обвинувальний акт проти 15 осіб, яких вони вважають причетними у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, виданого VAB Банку у 2014 році.

Олега Бахматюка серед обвинувачених не було, стосовно нього ведеться спеціальне розслідування. Розслідування щодо його сестри, колишньої голови спостережної ради банку Наталії Василюк, виділили в окреме провадження та зупинили у зв'язку з розшуком.

Судитимуть дев'ятьох посадовців Нацбанку, зокрема колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, колишнього голову правління VAB Банку Дениса Мальцева та його заступника, заступника директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, і ще трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами банку.