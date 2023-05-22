НАБУ передало до суду справу VAB Банку, але без Бахматюка

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду обвинувальний акт проти 15 осіб, яких вони вважають причетними у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, виданого VAB Банку у 2014 році. Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Серед обвинувачених поки що немає колишнього власника VAB Банку Олега Бахматюка, стосовно нього ведеться спеціальне розслідування. Розслідування щодо його сестри, колишньої голови спостережної ради банку Наталії Василюк, виділили в окреме провадження та зупинили у зв'язку з розшуком.

Судитимуть дев'ятьох посадовців Нацбанку, зокрема колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, колишнього голову правління VAB Банку Дениса Мальцева та його заступника, заступника директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, і ще трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами банку.

За версією слідства, за місяць до банкрутства VAB Банк звернувся за фінансовою підтримкою в НБУ та отримав 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, реальна вартість якої становила загалом 72,62 млн грн.

Гроші виділили, хоча банк не мав усіх потрібних документів, таких як програма фінансового оздоровлення.

Аби довести справу до суду, детективам НАБУ знадобилося понад шість років.

У 2019 році справу намагалися закрити через передання її Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув її в НАБУ.