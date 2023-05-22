НАБУ передало в суд дело VAB Банка, но без Бахматюка

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт против 15 человек, которых они считают причастными к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB Банку в 2014 году. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Среди обвиняемых пока нет бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка, в отношении его идет специальное расследование. Расследование в отношении его сестры, бывшего председателя наблюдательного совета банка Натальи Василюк, выделили в отдельное производство и остановили в связи с розыском.

Будут судить девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, бывшего председателя правления VAB Банка Дениса Мальцева и его заместителя, заместителя директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, и еще трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарами банка.

По версии следствия, за месяц до банкротства VAB Банк обратился за финансовой поддержкой в НБУ и получил 1,2 млрд грн стабилизационного кредита под залог недвижимости, реальная стоимость которого составляла всего 72,62 млн грн.

Деньги выделили, хотя у банка не было всех нужных документов, таких как программа финансового оздоровления.

Чтобы довести дело до суда, детективам НАБУ понадобилось более шести лет.

В 2019 году дело пытались закрыть из-за передачи его Национальной полиции, но генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул его в НАБУ.