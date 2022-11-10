Суд заочно арестовал бывшего председателя правления VAB Банка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала Дениса Мальцева, фигуранта громкого дела о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банка, принадлежавшего Олегу Бахматюку. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора САП и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ВиЭйБи Банка, который подозревается в деле о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита и находится в розыске", – говорится в сообщении.

Мальцев был председателем правления VAB Банка с ноября 2011 года до его банкротства осенью 2014 года.

С ноября 2019 года Мальцев находится в розыске.

По версии следствия, за месяц до банкротства VAB Банк обратился за финансовой поддержкой в НБУ и получил 1,2 млрд грн стабилизационного кредита под залог недвижимости, реальная стоимость которой составляла всего 72,62 млн грн. Деньги выделили, несмотря на то что у банка не было всех необходимых документов.

Через 40 дней после получения денег VAB Банк был признан неплатежеспособным, и деньги он так и не вернул.

НАБУ завершило расследование этого дела в июле 2021 года. Расследование против Мальцева, Бахматюка и бывшей главы наблюдательного совета VAB Банка Наталии Василюк выделили в отдельные производства и остановили в связи с розыском.

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Андрій Водяний

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