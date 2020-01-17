Агрохолдинг Бахматюка пожаловался Зеленскому на допросы НАБУ

Агрохолдинг Укрлендфарминг Олега Бахматюка обратился к президенту, премьер-министру и генеральному прокурору по поводу попыток Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) допросить 10 000 сотрудников. Письмо опубликовано на сайте компании.
В нем говорится, что 15 января детективы Харьковского отделения НАБУ провели несанкционированные, по мнению Укрлендфарминг, допросы людей в селе Токари Полтавской области касательно конфиденциальной информации - зарплаты.
Также детективы хотели опросить о размере зарплат 10 000 сотрудников Лохвицкого сахарного завода в городе Заводское без процессуальных документов, утверждают в компании.
"Мы уверены, что действия детективов НАБУ направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает почти 30 000 человек… и сорвать посевную кампанию… Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и VAB Банка", - сказано в заявлении.
Если "давление" не прекратится, то компания будет выводить людей на протесты, пригрозили в Укрлендфарминг.
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