Агрохолдинг Бахматюка пожаловался Зеленскому на допросы НАБУ

Агрохолдинг Укрлендфарминг Олега Бахматюка обратился к президенту, премьер-министру и генеральному прокурору по поводу попыток Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) допросить 10 000 сотрудников. Письмо опубликовано на сайте компании.

В нем говорится, что 15 января детективы Харьковского отделения НАБУ провели несанкционированные, по мнению Укрлендфарминг, допросы людей в селе Токари Полтавской области касательно конфиденциальной информации - зарплаты.

Также детективы хотели опросить о размере зарплат 10 000 сотрудников Лохвицкого сахарного завода в городе Заводское без процессуальных документов, утверждают в компании.

"Мы уверены, что действия детективов НАБУ направлены не на борьбу с коррупцией, а на то, чтобы дестабилизировать компанию, в которой работает почти 30 000 человек… и сорвать посевную кампанию… Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и VAB Банка", - сказано в заявлении.

Если "давление" не прекратится, то компания будет выводить людей на протесты, пригрозили в Укрлендфарминг.

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Укрлэндфарминг выращивает зерновые, крупный рогатый скот, производит яйца, занимается дистрибуцией техники, удобрений и семян. В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудз, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.