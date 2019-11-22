Олега Бахматюка объявили в национальный розыск

МВД объявило в розыск экс-владельца VAB Банка Бахматюка
Бизнесмен и бывший владелец VAB БанкаОлег Бахматюк объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Ранее НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении конечному бенефициарному владельцу Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка Денису Мальцеву. Они находятся за границе, место пребывания не установлено.
11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.