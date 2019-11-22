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Олега Бахматюка объявили в национальный розыск

Олега Бахматюка объявили в национальный розыск
22.11.2019, 13:09

МВД объявило в розыск экс-владельца VAB Банка Бахматюка

Бизнесмен и бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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олег бахматюк VAB Банк
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