Дело VAB Банка. Шестерым подозреваемым избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13ноября избрал арест с возможностью внесения залога двоим подозреваемым по делу VAB Банка. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В частности, директору компании, имущество которой передавалось под залог, избран арест с правом залога в сумме более 1,92 млн грн; а директору компании, осуществлявшей оценку недвижимости и связанной с владельцами VAB Банка, избран арест с правом залога в 384 200 грн.

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Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку