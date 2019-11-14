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Дело VAB Банка. Шестерым подозреваемым избрана мера пресечения

Дело VAB Банка. Шестерым подозреваемым избрана мера пресечения
14.11.2019, 10:25

Суд избрал меру пресечения еще двоим подозреваемым по делу о завладении 1,2 млрд грн стабкредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014-го

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13ноября избрал арест с возможностью внесения залога двоим подозреваемым по делу VAB Банка. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В частности, директору компании, имущество которой передавалось под залог, избран арест с правом залога в сумме более 1,92 млн грн; а директору компании, осуществлявшей оценку недвижимости и связанной с владельцами VAB Банка, избран арест с правом залога в 384 200 грн.

Читайте также: Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

  • НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. 
  • Ключевые фигуры расследования - Олег Бахматюк и бывший замглавы НБУ Александр Писарук, детективы прямо называют их действия "сговором"Писарук якобы "пролоббировал" выдачу кредита банку Бахматюка, другие топ-менеджеры НБУ Николай Каленский и Алла Шульга помогли в этом, считает следствие. 
  • Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для четверых фигурантов дела: Шульгу арестовали на 60 суток с правом внести залог в 15 млн грн, Каленского отправили под домашний арест, а замглавы правления VAB Банка Андрей Яцюта арестован с возможностью выйти под залог в 20 млн грн; Дмитрию Жуку избран арест с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн.
  • В САП заявили, что будут просить ВАКС арестовать экс-первого заместителя главы НБУ и главу правления Райффайзен Банка Аваль Писарука. 
  • 13 ноября владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и бывшему главе банка Денису Мальцеву НАБУ сообщило о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, выданного финучреждению НБУ в 2014 году. Сообщения о подозрении им отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно. Бахматюк отрицает и подозрение, и сговор с Писаруком.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

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