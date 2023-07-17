НБУ отсудил у Бахматюка 1,8 млрд грн
Печерский районный суд Киева постановил взыскать с экс-владельца ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Суд принял решение 13 июля. Средства взимаются в счет погашения задолженности банка "Финансовая инициатива" по одному из предоставленных ранее и невозвращенных кредитов рефинансирования.
Общая сумма задолженности Олега Бахматюка как поручителя перед Национальным банком составляет около 8 млрд грн, уточнили в НБУ.
По словам директора юридического департамента Национального банка Александра Зимы, точку в этом деле ставить рано. Однако в НБУ убеждены, что в случае обжалования решения оно имеет все основания остаться в силе.
ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" в 2014 году заключило с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.
Бахматюк поручился за надлежащее выполнение банком обязательств по возврату кредита и заключил с Нацбанком договор поручительства.
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Поскольку банк и его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности.
За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по договору рефинансирования, задолженность по кредиту погасили на сумму около 200 млн грн.
Сейчас Печерский районный суд рассматривает еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку в качестве поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по другим кредитам рефинансирования.
В мае 2023 года НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт против 15 человек, которых они считают причастными к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB Банку в 2014 году.
Олега Бахматюка среди обвиняемых не было, в отношении его идет специальное расследование. Расследование в отношении его сестры, бывшего председателя наблюдательного совета банка Натальи Василюк, выделили в отдельное производство и остановили в связи с розыском.
Будут судить девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, бывшего председателя правления VAB Банка Дениса Мальцева и его заместителя, заместителя директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, и еще трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарами банка.
- 17 октября 2022 года НАБУ сообщило Бахматюку подозрение во взяточничестве.
- Он также подозревается детективами в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
- В ноябре НБУ отсудил у компании Бахматюка два гектара в Карпатах.
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