НБУ отсудил у Бахматюка 1,8 млрд грн

Печерский районный суд Киева постановил взыскать с экс-владельца ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Суд принял решение 13 июля. Средства взимаются в счет погашения задолженности банка "Финансовая инициатива" по одному из предоставленных ранее и невозвращенных кредитов рефинансирования.

Общая сумма задолженности Олега Бахматюка как поручителя перед Национальным банком составляет около 8 млрд грн, уточнили в НБУ.

По словам директора юридического департамента Национального банка Александра Зимы, точку в этом деле ставить рано. Однако в НБУ убеждены, что в случае обжалования решения оно имеет все основания остаться в силе.

ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" в 2014 году заключило с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.

Бахматюк поручился за надлежащее выполнение банком обязательств по возврату кредита и заключил с Нацбанком договор поручительства.

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Поскольку банк и его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, Национальный банк в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по договору рефинансирования, задолженность по кредиту погасили на сумму около 200 млн грн.

Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" в категорию неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" – 23 июня 2015 года.

Сейчас Печерский районный суд рассматривает еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку в качестве поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по другим кредитам рефинансирования.

В мае 2023 года НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт против 15 человек, которых они считают причастными к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB Банку в 2014 году.

Олега Бахматюка среди обвиняемых не было, в отношении его идет специальное расследование. Расследование в отношении его сестры, бывшего председателя наблюдательного совета банка Натальи Василюк, выделили в отдельное производство и остановили в связи с розыском.

Будут судить девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, бывшего председателя правления VAB Банка Дениса Мальцева и его заместителя, заместителя директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, и еще трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарами банка.