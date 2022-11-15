НБУ отсудил у компании Бахматюка два гектара в Карпатах

Хозяйственный суд города Киева 9 ноября удовлетворил иск Национального банка к ООО "Станиславская торговая компания" Олега Бахматюка, разрешив принудительно продать имущество компании за долги. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Станиславская торговая компания была имущественным поручителем по стабилизационным кредитам банка "Финансовая инициатива".

Финансовая инициатива обанкротилась в июне 2015 года. В то время она входила в число 20 крупнейших банков Украины. Владельцем банка был Олег Бахматюк.

В 2009 году Станиславская торговая компания заключила с НБУ договор ипотеки, в том числе на земельный участок площадью более 2 га в Яремче. Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, НБУ пошел в суд с целью обращения взыскания этого участка.

Компания попыталась избавиться от своих обязательств путем банкротства, но НБУ через суд заблокировал его.

"Дело об обращении взыскания на земельный участок в Яремче является последним в перечне недвижимого залогового имущества Станиславской торговой компании по стабилизационным кредитам банка "Финансовая инициатива". Рассмотрение этого судебного дела затянулось почти на четыре года из-за многочисленных заявлений ипотекодателя о приостановлении производства и назначении судебной экспертизы, а также попытки избавиться от своих обязательств бегством в банкротство. Но все эти попытки оказались тщетными", – заявил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Ранее НБУ удалось через суд взыскать со Станиславской торговой компании и продать на открытых торгах имущество на сумму 28,2 млн грн.

17 октября НАБУ сообщило Бахматюку подозрение во взяточничестве. По версии следствия, в течение 2015-2016 годов председатель ГФС (тогда этот пост занимал Роман Насиров) получил от Бахматюка $5,5 млн и 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение свыше 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Он также подозревается детективами в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Андрій Водяний

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