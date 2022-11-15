UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ отсудил у компании Бахматюка два гектара в Карпатах

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 09:59
НБУ отсудил у компании Бахматюка два гектара в Карпатах - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Хозяйственный суд города Киева 9 ноября удовлетворил иск Национального банка к ООО "Станиславская торговая компания" Олега Бахматюка, разрешив принудительно продать имущество компании за долги. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Станиславская торговая компания была имущественным поручителем по стабилизационным кредитам банка "Финансовая инициатива".

Финансовая инициатива обанкротилась в июне 2015 года. В то время она входила в число 20 крупнейших банков Украины. Владельцем банка был Олег Бахматюк.

В 2009 году Станиславская торговая компания заключила с НБУ договор ипотеки, в том числе на земельный участок площадью более 2 га в Яремче. Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, НБУ пошел в суд с целью обращения взыскания этого участка.

Компания попыталась избавиться от своих обязательств путем банкротства, но НБУ через суд заблокировал его.

"Дело об обращении взыскания на земельный участок в Яремче является последним в перечне недвижимого залогового имущества Станиславской торговой компании по стабилизационным кредитам банка "Финансовая инициатива". Рассмотрение этого судебного дела затянулось почти на четыре года из-за многочисленных заявлений ипотекодателя о приостановлении производства и назначении судебной экспертизы, а также попытки избавиться от своих обязательств бегством в банкротство. Но все эти попытки оказались тщетными", – заявил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Ранее НБУ удалось через суд взыскать со Станиславской торговой компании и продать на открытых торгах имущество на сумму 28,2 млн грн.

  • 17 октября НАБУ сообщило Бахматюку подозрение во взяточничестве. По версии следствия, в течение 2015-2016 годов председатель ГФС (тогда этот пост занимал Роман Насиров) получил от Бахматюка $5,5 млн и 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение свыше 3,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.
  • Он также подозревается детективами в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Финансовая инициатива НБУ олег бахматюк яремче Станиславская торговая компания
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 