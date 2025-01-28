Нідерландська ING погодила продаж російського бізнесу: втратить 700 млн євро
Нідерландська група ING досягла угоди про продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC, що належить московському інвестору. Про це ING Group повідомила у вівторок, 28 січня.
"Ця угода фактично покладе край діяльності ING на російському ринку", – йдеться в релізі ING Group.
За умовами угоди Global Development придбає 100% акцій АТ "ІНГ Банк (Євразія)". Сума угоди не розкривається.
Новий власник банку має намір продовжувати обслуговування клієнтів у Росії під іншим брендом.
Очікується, що угода буде завершена у третьому кварталі 2025 року. ING Group оцінила втрати від продажу російського бізнесу у 700 млн євро.
1994 року ING Bank NV відкрив представництво у Києві. У 1997-му був зареєстрований як банк зі 100%-м іноземним капіталом. Банківські операції ING Bank Ukraine розпочав у квітні 1998-го.
З лютого 2022 року група ING припинила проводити операції з новими клієнтами з Росії, скоротила обсяг бізнесу та вжила заходів щодо відокремлення російського банку від мереж та систем групи. Загальний обсяг кредитування російських клієнтів ING скоротився більш ніж на 75%.
Після продажу ING банку група продовжуватиме скорочувати ризики на російських клієнтів, структуровані за межами РФ, йдеться в релізі. Станом на 30 вересня 2024 року цей ризик, зарезервований іншими компаніями ING за межами Росії, становив 1 млрд євро.
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