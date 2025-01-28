Нідерландська ING погодила продаж російського бізнесу: втратить 700 млн євро

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Нідерландська група ING досягла угоди про продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC, що належить московському інвестору. Про це ING Group повідомила у вівторок, 28 січня.

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"Ця угода фактично покладе край діяльності ING на російському ринку", – йдеться в релізі ING Group.

За умовами угоди Global Development придбає 100% акцій АТ "ІНГ Банк (Євразія)". Сума угоди не розкривається.

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Новий власник банку має намір продовжувати обслуговування клієнтів у Росії під іншим брендом.

Очікується, що угода буде завершена у третьому кварталі 2025 року. ING Group оцінила втрати від продажу російського бізнесу у 700 млн євро.

Довідка ING Group – міжнародна нідерландська фінансова група з головним офісом в Амстердамі. Є однією з 20 найбільших фінансових груп світу, що пропонує банківські та страхові послуги, інвестиційні та пенсійні програми. Компанія налічує 32 млн клієнтів у 40 країнах світу та близько 63 000 працівників.



1994 року ING Bank NV відкрив представництво у Києві. У 1997-му був зареєстрований як банк зі 100%-м іноземним капіталом. Банківські операції ING Bank Ukraine розпочав у квітні 1998-го. ING Group – міжнародна нідерландська фінансова група з головним офісом в Амстердамі. Є однією з 20 найбільших фінансових груп світу, що пропонує банківські та страхові послуги, інвестиційні та пенсійні програми. Компанія налічує 32 млн клієнтів у 40 країнах світу та близько 63 000 працівників.1994 року ING Bank NV відкрив представництво у Києві. У 1997-му був зареєстрований як банк зі 100%-м іноземним капіталом. Банківські операції ING Bank Ukraine розпочав у квітні 1998-го.

З лютого 2022 року група ING припинила проводити операції з новими клієнтами з Росії, скоротила обсяг бізнесу та вжила заходів щодо відокремлення російського банку від мереж та систем групи. Загальний обсяг кредитування російських клієнтів ING скоротився більш ніж на 75%.

Після продажу ING банку група продовжуватиме скорочувати ризики на російських клієнтів, структуровані за межами РФ, йдеться в релізі. Станом на 30 вересня 2024 року цей ризик, зарезервований іншими компаніями ING за межами Росії, становив 1 млрд євро.