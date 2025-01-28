Нидерландская ING согласовала продажу российского бизнеса: потеряет 700 млн евро
Нидерландская группа ING достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC, принадлежащей московскому инвестору. Об этом ING Group сообщила во вторник, 28 января.
"Это соглашение фактически положит конец деятельности ING на российском рынке", – говорится в релизе ING Group.
По условиям сделки Global Development приобретет 100% акций АО "ИНГ Банк (Евразия)". Сумма сделки не раскрывается.
Новый владелец банка намерен продолжать обслуживание клиентов в России под другим брендом.
Ожидается, что соглашение будет завершено в третьем квартале 2025 года. ING Group оценила потери от продажи российского бизнеса в 700 млн евро.
В 1994 году ING Bank NV открыл представительство в Киеве. В 1997-м был зарегистрирован как банк со 100%-м иностранным капиталом. Банковские операции ING Bank Ukraine начал в апреле 1998 года.
С февраля 2022 года группа ING прекратила проводить операции с новыми клиентами из России, сократила объем бизнеса и приняла меры по отделению российского банка от сетей и систем группы. Общий объем кредитования российских клиентов ING сократился более чем на 75%.
После продажи ING банка группа будет продолжать сокращать риски на российских клиентов, структурированных вне РФ, указано в релизе. По состоянию на 30 сентября 2024 года этот риск, зарезервированный другими компаниями ING за пределами России, составил 1 млрд евро.
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