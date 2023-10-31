Нова Пошта почала формувати власну мережу POS-терміналів
31.10.2023, 10:05
Фото: depositphotos.com
Фінансова компанія NovaPay з групи Нової Пошти почала формувати власну мережу POS-терміналів. Про це повідомила її пресслужба.
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Перші 500 терміналів встановили у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей, до кінця 2023 року компанія планує встановити ще 1000 терміналів в інших областях.
Загалом у планах компанії встановити 10 000 власних терміналів до 2025 року.
За даними Національного банку, станом на кінець першого півріччя 2023 року кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах становить близько 388 000. Найбільший гравець на цьому ринку – державний ПриватБанк, у якого приблизно 193 000 активних POS-терміналів.
- У квітні 2023 року стало відомо, що NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку, яка дозволить відкривати рахунки та випускати платіжні картки.
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