Нова Пошта начала формировать собственную сеть POS-терминалов

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Финансовая компания NovaPay из группы Нової Пошти начала формировать собственную сеть POS-терминалов. Об этом сообщила ее пресс-служба.

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Первые 500 терминалов были установлены в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областей, до конца 2023 года компания планирует установить еще 1000 терминалов в других областях.

Всего в планах компании установить 10 000 собственных терминалов к 2025 году.

По данным Национального банка, по состоянию на конец первого полугодия 2023 года количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях составляет около 388 000. Крупнейший игрок на этом рынке – государственный ПриватБанк, у которого примерно 193 000 активных POS-терминалов.