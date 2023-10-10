"Черговий вкид". Голова НБУ Пишний спростував чутки про свою відставку

Голова Національного банку Андрій Пишний не подавав у відставку. Про це він написав у Facebook, коментуючи публікації окремих засобів масової інформації, які 10 жовтня з посиланням на анонімні джерела повідомили, нібито він написав заяву на звільнення за станом здоров'я.

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Пишний у складі офіційної делегації України зараз перебуває на щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші.

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", – написав він у Facebook.

Пресслужба Національного банку також повідомила, що інформація телеграм-каналів та окремих ЗМІ про відставку голови НБУ не відповідає дійсності.

Регулятор порадив читати тільки перевірені джерела.

Верховна Рада призначила Пишного головою НБУ 7 жовтня 2022 року.