RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Черговий вкид". Голова НБУ Пишний спростував чутки про свою відставку

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 17:04
Фото: НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний не подавав у відставку. Про це він написав у Facebook, коментуючи публікації окремих засобів масової інформації, які 10 жовтня з посиланням на анонімні джерела повідомили, нібито він написав заяву на звільнення за станом здоров'я.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Пишний у складі офіційної делегації України зараз перебуває на щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші.

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", – написав він у Facebook.

Пресслужба Національного банку також повідомила, що інформація телеграм-каналів та окремих ЗМІ про відставку голови НБУ не відповідає дійсності.

Регулятор порадив читати тільки перевірені джерела.

Верховна Рада призначила Пишного головою НБУ 7 жовтня 2022 року.

Андрій Водяний
НБУАндрій Пишний
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 