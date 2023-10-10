"Черговий вкид". Голова НБУ Пишний спростував чутки про свою відставку
Голова Національного банку Андрій Пишний не подавав у відставку. Про це він написав у Facebook, коментуючи публікації окремих засобів масової інформації, які 10 жовтня з посиланням на анонімні джерела повідомили, нібито він написав заяву на звільнення за станом здоров'я.
Пишний у складі офіційної делегації України зараз перебуває на щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марракеші.
"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", – написав він у Facebook.
Пресслужба Національного банку також повідомила, що інформація телеграм-каналів та окремих ЗМІ про відставку голови НБУ не відповідає дійсності.
Регулятор порадив читати тільки перевірені джерела.
Верховна Рада призначила Пишного головою НБУ 7 жовтня 2022 року.
- Попередній голова НБУ Кирило Шевченко звільнився за станом здоров'я.
- Як з'ясувалося пізніше, він є фігурантом кримінального провадження НАБУ щодо виведення грошей з Укргазбанку, де він працював головою правління до НБУ. Шевченко виїхав за кордон перед врученням підозри та звідти заявив про політичний тиск.
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