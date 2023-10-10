"Очередной вброс". Глава НБУ Пышный опроверг слухи о своей отставке

Глава Национального банка Андрей Пышный не подавал в отставку. Об этом он написал в Facebook, комментируя публикации отдельных средств массовой информации, которые 10 октября со ссылкой на анонимные источники сообщили, что якобы он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья.

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Пышный в составе официальной делегации Украины сейчас находится на ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда в Марракеше.

"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности главы НБУ и выбрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами ", – написал он в Facebook.

Пресс-служба Национального банка тоже сообщила, что информация телеграмм-каналов и отдельных СМИ об отставке главы НБУ не соответствует действительности.

Регулятор посоветовал читать только проверенные источники.

Верховная Рада назначила Пышного главой НБУ 7 октября 2022 года.