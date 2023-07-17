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ПриватБанк скасував комісію за деякі платежі для підприємців

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 15:04
ПриватБанк скасував комісію за деякі платежі для підприємців - Фото
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)

ПриватБанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa. Нові користувачі застосунку "Термінал" до 15 серпня можуть приймати платежі без комісій.

"Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити сервіс прийому платежів за допомогою смартфону "Термінал", то можете приймати платежі без комісій", – йдеться в повідомленні.

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Як почати приймати карткові платежі через "Термінал": завантажуйте на смартфон застосунок "Термінал" у Google Play Store; реєструйтесь в особистому кабінеті сервісу.

Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.

У ПриватБанку наголошують, що понад 26 тисяч підприємців обрали Термінал та перетворили свої Android-смартфони з NFC на повноцінні POS-термінали.

"

Наталія Софієнко
﻿ПриватБанкдодаток Термінал

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