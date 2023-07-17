ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи для предпринимателей

ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa. Новые пользователи приложения Терминал до 15 августа могут принимать платежи без комиссий.

"Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить сервис приема платежей с помощью смартфона Терминал, то можете принимать платежи без комиссий", – говорится в сообщении.

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Как начать принимать карточные платежи через Терминал: скачивайте на смартфон приложение Терминал в Google Play Store; зарегистрируйтесь в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

В ПриватБанке отмечают, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали Терминал и превратили свои Android смартфоны из NFC в полноценный POS-терминалы.