ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи для предпринимателей
17.07.2023, 15:04
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)
ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa. Новые пользователи приложения Терминал до 15 августа могут принимать платежи без комиссий.
"Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить сервис приема платежей с помощью смартфона Терминал, то можете принимать платежи без комиссий", – говорится в сообщении.
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Как начать принимать карточные платежи через Терминал: скачивайте на смартфон приложение Терминал в Google Play Store; зарегистрируйтесь в личном кабинете сервиса.
Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.
В ПриватБанке отмечают, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали Терминал и превратили свои Android смартфоны из NFC в полноценный POS-терминалы.
- ПриватБанк заявил о начале масштабного обновления сети приема оплаты картами. Планируется заменить каждый пятый POS-терминал.
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