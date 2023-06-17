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ПриватБанк відновлює приймання іноземної валюти через термінали

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 11:33
ПриватБанк відновлює приймання іноземної валюти через термінали - Фото
ПриватБанк (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

ПриватБанк поновлює послугу приймання готівкових доларів та євро у своїх терміналах. Послуга знову стане доступною з 22 червня 2023 року, інформує пресслужба банку.  

"Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил", – йдеться в повідомленні банку.

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Наталія Софієнко
ПриватБанкНацбанкобмін валют
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