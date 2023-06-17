ПриватБанк відновлює приймання іноземної валюти через термінали
17.06.2023, 11:33
ПриватБанк (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)
ПриватБанк поновлює послугу приймання готівкових доларів та євро у своїх терміналах. Послуга знову стане доступною з 22 червня 2023 року, інформує пресслужба банку.
"Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил", – йдеться в повідомленні банку.
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- Останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що ці дії є незаконними.
- Державний ПриватБанк із кінця травня припинив приймати готівкові долари та євро у своїх терміналах.
- Після цього НБУ дав роз’яснення щодо обміну валюти та коли комісія законна.
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