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ПриватБанк возобновляет прием иностранной валюты через терминалы

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 11:33
ПриватБанк возобновляет прием иностранной валюты через терминалы - Фото
ПриватБанк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ПриватБанк возобновляет услугу приема наличных долларов и евро в терминалах. Услуга снова станет доступна с 22 июня 2023 года, информирует пресс-служба банка.

"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", – говорится в сообщении банка.

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Наталия Софиенко
обмен валютПриватБанк
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