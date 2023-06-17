ПриватБанк возобновляет прием иностранной валюты через терминалы

ПриватБанк возобновляет услугу приема наличных долларов и евро в терминалах. Услуга снова станет доступна с 22 июня 2023 года, информирует пресс-служба банка.

"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", – говорится в сообщении банка.

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