ПриватБанк возобновляет прием иностранной валюты через терминалы
17.06.2023, 11:33
ПриватБанк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
ПриватБанк возобновляет услугу приема наличных долларов и евро в терминалах. Услуга снова станет доступна с 22 июня 2023 года, информирует пресс-служба банка.
"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", – говорится в сообщении банка.
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- В последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказываются брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагают уплатить дополнительную комиссию до 30%. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что эти действия незаконны.
- Государственный ПриватБанк с конца мая перестал принимать наличные доллары и евро в своих терминалах.
- После этого НБУ дал разъяснение по обмену валюты и когда комиссия законна.
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