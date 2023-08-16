Перевірка ділової репутації: ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів

Державний ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації", йдеться у повідомленні пресслужби банку.

У додатку Приват24 для бізнесу тепер можна більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу, оцінити та звести фінансові ризики співпраці з контрагентами до мінімуму.

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Новий сервіс надає актуальну інформацію про компанії та ФОП, зокрема реєстраційні дані; наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій; дані про обтяження рухомого майна; заборони на участь у тендерах; податкові дані; дані про судові справи; дані про виконавчі провадження.

Як скористатися послугою

Щоб скористатися послугою у мобільному застосунку, необхідно перейти у меню Послуги, вибрати Досьє ділової репутації, ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути Шукати.

У вебверсії Приват24 для бізнесу в каталозі послуг треба виконати пошук за назвою Досьє ділової репутації, натиснути кнопку Підключити, а далі Відкрити. Для перегляду інформації за контрагентом необхідно ввести ЄДРПОУ або ІПН та натиснути Шукати.

Також клієнти ПриватБанку зможуть онлайн моніторити зміни ділової репутації своїх компаній та контрагентів.

Про будь-які зміни в досьє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці Приват24 для бізнесу. Моніторинг своїх компаній та перших трьох контрагентів – безплатний.