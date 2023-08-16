Проверка деловой репутации: ПриватБанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов

Государственный ПриватБанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов "Досье деловой репутации", говорится в сообщении пресс-службы банка.

В приложении Приват24 для бизнеса теперь можно больше узнать о своих партнерах по бизнесу, оценить и свести финансовые риски сотрудничества с контрагентами к минимуму.

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Новый сервис предоставляет актуальную информацию о компаниях и ФЛП, в том числе регистрационных данных; наличие кредитной истории на базе Украинского бюро кредитных историй; данные об обременении движимого имущества; запреты на участие в тендерах; налоговые данные; данные о судебных делах; данные об исполнительных производствах.

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении, необходимо перейти в меню Услуги, выбрать Досье деловой репутации, ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента и нажать Искать.

В вебверсии Приват24 для бизнеса в каталоге услуг нужно выполнить поиск под названием Досье деловой репутации, нажать кнопку Подключить, а затем Открыть. Для просмотра информации по контрагенту необходимо ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать Искать.

Также клиенты ПриватБанка смогут мониторить изменения деловой репутации своих компаний и контрагентов.

О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат уведомления на главной странице Приват24 для бизнеса. Мониторинг своих компаний и первых трех контрагентов – бесплатный.