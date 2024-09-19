Російські банки попалися на порушенні резолюцій Радбезу ООН щодо КНДР. США ввели санкції

Мінфін США встановив банки, через які Росія проводить трансакції з Північною Кореєю

Фото: Яндекс.Карти

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків – Тимер Банк (Москва) і Міжнародний розрахунковий банк (тимчасово окупована Південна Осетія) – за операції з КНДР. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Під санкції також потрапив віцепрезидент ЦМРБанк Дмитро Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".

США встановили, що всі вони причетні до проведення трансакцій з підсанкційними північнокорейськими банками – Зовнішторгбанком і корейською банківською корпорацією "Квансон".

"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради Безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", – йдеться в повідомленні Мінфіну.