Російські банки попалися на порушенні резолюцій Радбезу ООН щодо КНДР. США ввели санкції
Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох російських банків – Тимер Банк (Москва) і Міжнародний розрахунковий банк (тимчасово окупована Південна Осетія) – за операції з КНДР. Про це повідомляється на сайті міністерства.
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Під санкції також потрапив віцепрезидент ЦМРБанк Дмитро Нікулін і московське ТОВ "Стройтрейд".
США встановили, що всі вони причетні до проведення трансакцій з підсанкційними північнокорейськими банками – Зовнішторгбанком і корейською банківською корпорацією "Квансон".
"Зі зростанням втрат на полі бою та поглибленням міжнародної ізоляції Росія стає все більш залежною від КНДР у закупівлях зброї та економічній співпраці. Сьогоднішні санкції демонструють, що режим Путіна використовує незаконні фінансові схеми для надання КНДР доступу до міжнародної банківської системи в порушення цільових фінансових санкцій, передбачених резолюцією 1718 Ради Безпеки ООН і забороною на кореспондентські відносини з банками КНДР згідно з резолюцією 2270 РБ ООН", – йдеться в повідомленні Мінфіну.
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