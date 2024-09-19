Российские банки попались на нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР. США ввели санкции

Минфин США установил банки, через которые Россия проводит трансакции с Северной Кореей

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Министерство финансов США ввело санкции против двух российских банков – Тимер Банк (Москва) и Международный расчетный банк (временно оккупированная Южная Осетия) – за операции с КНДР. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Под санкции также попал вице-президент ЦМРБанк Дмитрий Никулин и московское ООО "Стройтрейд".

США установили, что все они причастны к проведению трансакций с подсанкционными северокорейскими банками – Внешторгбанком и Корейской банковской корпорацией "Квансон".

"С ростом потерь на поле боя и углублением международной изоляции Россия становится все более зависимой от КНДР в закупках оружия и экономического сотрудничества. Сегодняшние санкции демонстрируют, что режим Путина использует незаконные финансовые схемы для предоставления КНДР доступа к международной банковской системе в нарушение целевых финансовых санкций предусмотренных резолюцией 1718 Совбеза ООН и запретом на корреспондентские отношения с банками КНДР согласно резолюции 2270 СБ ООН", — говорится в сообщении Минфина.