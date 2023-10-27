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Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності "Гаразд". Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій ви зможете здобути достатній рівень фінансових знань, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів.

Фінансового гіда та консультантку сайту звуть Горпинкою. Вона знає все про фінансові послуги, тож зможе відповісти на будь-які питання та допоможе вам не загубитися у вирі фінансової інформації.

У цій статті Горпинка ділиться порадами про те, як поліпшити свою кредитну історію.

Перед тим, як видати кредит, фінансові установи оцінюють потенційного позичальника значною мірою опираючись на інформацію, що міститься в його кредитній історії. Це дає змогу фінансовій установі зрозуміти, наскільки сумлінно особа буде виконувати взяті на себе зобов’язання. На підставі поганої кредитної історії фінансова установа може відмовити потенційному клієнту у видачі кредиту, попри гарні доходи.

Кредитна історія – це звіт про всі поточні та сплачені кредити позичальника, який містить інформацію про те, наскільки сумлінно та вчасно погашалася заборгованість. Для оцінки кредитної історії у фінансових установ існує таке поняття, як кредитний рейтинг, що формується на основі інформації з кредитної історії позичальника. Більш високий показник кредитоспроможності дає змогу розраховувати на високу ймовірність погодження кредиту та кращі умови кредитування.

Серед факторів, що мають позитивний вплив, варто відзначити:

● активне користування кредитами та кредитними картами з дотриманням умов виплат. Дуже важливо не допускати прострочень за кредитними продуктами та чітко виконувати умови кредитного договору;

● погашення наявної заборгованості. Якщо на поточний момент є прострочена заборгованість, її слід "погасити";

● закриття одного з договорів, якщо одночасно відкрито більше трьох кредитів, також позитивно позначиться на кредитній історії.

Важливо дбати про свою кредитну історію, адже гарна кредитна історія дає шанс відповідальним позичальникам розраховувати не лише на отримання кредиту, а й на лояльніші умови кредитування.

Візьміть до уваги, що інформація в бюро кредитних історій зберігається протягом 10 років із моменту закриття кредитного договору.

Якщо ви хочете самостійно оцінити свої шанси на отримання кредиту, можете звернутися в бюро кредитних історій. Один раз на рік така послуга є безкоштовною.

Як отримати власну кредитну історію, читайте у статті на сайті "Гаразд" від Національного банку України.





Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). Зміст є винятково відповідальністю автора.