Сирія приєднається до SWIFT, яка була недоступна протягом 14 років через санкції

Фото: SWIFT

Нове керівництво Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа розраховує найближчим часом під'єднати фінансову систему країни до міжнародної платіжної системи SWIFT, яка була недоступна протягом 14 років через санкції. Про це пише Financial Times.

Це стане першим серйозним кроком у відкритті сирійської економіки для світу.

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Керівник центрального банку Абдулкадер Хусрі розповів FT, що допомагає розробити план стабілізації, розрахований на шість-дванадцять місяців. Він містить реформування банківської системи, валютної політики, створення сприятливих умов для іноземних інвестицій та усунення торгових бар'єрів.

"Сирія прагне покращити імідж країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції в відбудову та інфраструктуру – це має вирішальне значення... Попереду ще багато роботи", – сказав він.

За роки війни сирійський фунт втратив близько 90% своєї вартості.

Банківський сектор Сирії практично зруйнований і потребує повної перебудови.

Повернення SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, знизити витрати на імпорт та полегшити експорт, сказав Хусрі. Це також принесе в країну вкрай необхідну іноземну валюту, посилить зусилля з протидії відмиванню грошей і зменшить залежність від неформальних фінансових мереж для транскордонної торгівлі.

"План полягає в тому, щоб тепер вся зовнішня торгівля проходила через формальний банківський сектор", – сказав банкір. Таким чином ліквідують роль обмінників валют, які стягують 40 центів з кожного долара, що надходить до Сирії.

Він сказав, що ЦБ Сирії та комерційні банки уже отримали SWIFT-коди, і "залишилося відновити обробку переказів банками-кореспондентами".

Довідка SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це міжнародна міжбанківська система передавання фінансових повідомлень і здійснення платежів. Основна функція – забезпечення безпечного, стандартизованого та швидкого обміну фінансовою інформацією між банками й іншими фінансовими установами у всьому світі. SWIFT не зберігає гроші та не здійснює самі перекази – вона лише передає інформацію про трансакції. Система охоплює понад 11 000 фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це міжнародна міжбанківська система передавання фінансових повідомлень і здійснення платежів. Основна функція – забезпечення безпечного, стандартизованого та швидкого обміну фінансовою інформацією між банками й іншими фінансовими установами у всьому світі. SWIFT не зберігає гроші та не здійснює самі перекази – вона лише передає інформацію про трансакції. Система охоплює понад 11 000 фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу.

Для фінансування відбудови країна веде переговори з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, а також отримує підтримку від арабських країн.