Сирія приєднається до SWIFT, яка була недоступна протягом 14 років через санкції
Нове керівництво Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа розраховує найближчим часом під'єднати фінансову систему країни до міжнародної платіжної системи SWIFT, яка була недоступна протягом 14 років через санкції. Про це пише Financial Times.
Це стане першим серйозним кроком у відкритті сирійської економіки для світу.
Керівник центрального банку Абдулкадер Хусрі розповів FT, що допомагає розробити план стабілізації, розрахований на шість-дванадцять місяців. Він містить реформування банківської системи, валютної політики, створення сприятливих умов для іноземних інвестицій та усунення торгових бар'єрів.
"Сирія прагне покращити імідж країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції в відбудову та інфраструктуру – це має вирішальне значення... Попереду ще багато роботи", – сказав він.
За роки війни сирійський фунт втратив близько 90% своєї вартості.
Банківський сектор Сирії практично зруйнований і потребує повної перебудови.
Повернення SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, знизити витрати на імпорт та полегшити експорт, сказав Хусрі. Це також принесе в країну вкрай необхідну іноземну валюту, посилить зусилля з протидії відмиванню грошей і зменшить залежність від неформальних фінансових мереж для транскордонної торгівлі.
"План полягає в тому, щоб тепер вся зовнішня торгівля проходила через формальний банківський сектор", – сказав банкір. Таким чином ліквідують роль обмінників валют, які стягують 40 центів з кожного долара, що надходить до Сирії.
Він сказав, що ЦБ Сирії та комерційні банки уже отримали SWIFT-коди, і "залишилося відновити обробку переказів банками-кореспондентами".
Для фінансування відбудови країна веде переговори з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, а також отримує підтримку від арабських країн.
- Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити усю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада. Цей крок став відповіддю на ескалацію насильства в країні, коли тодішній режим почав жорстоко придушувати мирні протести сирійського народу.
- Ситуація змінилася після падіння режиму Асада у лютому 2025 року, і вже в травні з Сирії почали знімати економічні санкції.