У Китаї до страти засудили колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі
У Китаї колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі засудили до страти за отримання хабарів із дворічною відстрочкою виконання вироку. Про це повідомляє Bloomderg.
Влада КНР розпочала розслідування щодо Чжана наприкінці 2023 року. У 2024-му його заарештували за звинуваченням у хабарництві. Розслідування показало, що Чжан отримав хабарі на суму 177 млн юанів (понад $24 млн) у період із 2011 до 2022 рік в обмін на сприяння отриманню кредитів.
Чжан перейшов до ICBC, найбільшого у світі банку за активами, у 2010 році з Deutsche Bank. Він став першим банкіром іноземного кредитора, найнятим на керівну посаду в одному з державних банків Китаю.
За даними місцевих ЗМІ, у 2018 році Чжан пішов із банку через сімейні проблеми та приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management як співголова.
Глава Китаю Сі Цзіньпін зосередився на боротьбі з фінансовими ризиками, оскільки його адміністрація намагається стабілізувати другу за величиною економіку світу.
Багаторічна кампанія Сі з боротьби з корупцією призвела до усунення з посад понад 1,5 млн урядовців. Останніми роками вона набрала темп.
Серед високопоставлених фінансових керівників, які опинилися під слідством, – Ван Бінь, колишній голова Bank of China, одного з чотирьох найбільших державних банків Китаю, і Тянь Хуюй, колишній президент China Merchants Bank Co. Обидва були засуджені до страти умовно.
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